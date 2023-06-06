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06 июня 2023 года 11:15
В России предлагают лицензировать риелторскую деятельность
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Анвар Галеев/ТАСС
6 июня. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести лицензирование риелторских услуг, а также по аналогии с нотариусами создать специальный реестр, в котором такие специалисты будут зарегистрированы. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму, рассказали "Известиям" во фракции. Документ предполагает введение норм по законодательному регулированию сделок с недвижимостью, а также прописывает полномочия и обязанности тех, кто оказывает услуги в этой сфере. В частности, определяется, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента. Кроме того, депутаты предлагают ввести механизм страхования всех сделок с недвижимостью. Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы. Также законопроектом закрепляется, что такие специалисты должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны. По аналогии с нотариальными конторами предлагается создать реестр, в который будут внесены риелторы, которые получили лицензию на право работать в этой сфере. Еще один реестр предлагается ввести для услуг, которые имеет право оказывать риелтор. Без такого описания невозможно проконтролировать и оценить исполнение работы, отмечают авторы инициативы. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали инициативу позитивной, направленной на решение давно назревших проблем. Но эксперты считают, что новые нормы могут привести к удорожанию стоимости услуг риелторов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, риелторы, услуги, лицензирование
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