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06 июня 2023 года 10:25

Сервисы госуслуг отсортируют по содержанию

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Eирилл Кухмарь/ТАСС
Eирилл Кухмарь/ТАСС
6 июня. FINMARKET.RU - Сервисы госуслуг начали сортировать по содержанию, а не по профильным ведомствам, которые их предоставляют, пишут "Ведомости". Для этого на платформе "Гостех" создаются 8 так называемых доменов, в которых будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций. Об этом сообщил директор ФКУ "Гостех" Василий Слышкин на сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023) в Нижнем Новгороде.

Речь идет о создании межведомственных площадок, на которых будут собраны сервисы из различных государственных информационных систем (ГИС). Конечный пользователь сможет воспользоваться ими через единый интерфейс портала госуслуг.

Как указано в дорожной карте по развитию платформы "Гостех", до конца 2024 г. должны быть сформированы домены: "Здравоохранение", "Образование", "Городская среда и ЖКХ", "Строительство", "Транспорт", "Спорт", "Наука" и "Экология".

"На сегодняшний день 4 домена находятся в высокой степени доступности и на одобрении у вице-премьера [Дмитрия Чернышенко]. Они проработаны совместно с отраслями, министерствами, регионами и IT-компаниями", - заявил Слышкин. Уже спроектированы приоритетные клиентские пути в доменах "Наука и инновации", "Спорт", "Здравоохранение", "Экология и природопользование", уточнил представитель "Гостеха". За них отвечают Минобрнауки, Минспорт, Минздрав и Минприроды.

Сервисы будут возникать в привязке к конкретным жизненным ситуациям гражданина.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  госуслуги,  домены,  содержание

 
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