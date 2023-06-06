За 3 года экономический ущерб РФ от пандемии СOVID-19 превысил 3,6 трлн руб.

6 июня. FINMARKET.RU - ЭкономическийРоссии от пандемии коронавируса в 2020-2022 гг. превысил 3,6 трлн руб., следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2022 году", пишет "Коммерсант" . Показатель в разы превышает общий ущерб от остальных инфекционных заболеваний за тот же период.

Как следует из доклада, согласно методике Роспотребнадзора, экономический ущерб от заболевания состоит из двух составляющих - это прямые медрасходы (траты на медобслуживание пациентов во время заболевания) и непрямые потери экономики (от выбытия пациента из трудовых отношений на время болезни и в связи со смертью в трудоспособном возрасте).

По итогам 2022 г. прямые медрасходы на лечение COVID-19 могли составить от 760 млрд до 1,35 трлн руб. Роспотребнадзор предлагает "среднюю оценку" прямых медрасходов в 1,1 трлн руб. Что касается непрямых экономических потерь, то Роспотребнадзор может оценить только потери лет жизни в случае смерти в трудоспособном возрасте, и этот показатель дает оценку не менее чем в 0,5 трлн руб. Рассчитать потери рабочего времени ведомство не может из-за недостаточного объема опубликованных данных.

Таким образом, в 2022 г. экономические потери РФ из-за коронавируса составили по нижней планке 1,6 трлн руб., или около 1% ВВП.