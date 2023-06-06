Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн

6 июня. FINMARKET.RU - В прошлом году число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн, пишут "Известия"

В 2022 году средниероссиян составляли 44,94 тыс. рублей, отмечается в исследовании FinExpertiza, которое проведено на основе данных Росстата. Этот показатель включает в себя зарплату, социальные начисления (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения), а также, например, дивиденды и полученные проценты по депозитам.

Согласно исследованию, доля населения, имеющая среднемесячные доходы от 45 тыс. рублей, в прошлом году составила 36,2%. Если в 2021 г. людей с такими заработком насчитывалось 43,8 млн, то в 2022 г. их стало на 9,4 млн больше - 53,1 млн.

Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего живет в Чукотском автономном округе: больше 45 тыс. рублей в месяц там получали 78,2% жителей, или 37,4 тыс. человек. Далее идет Ямал (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%) и Ненецкий автономный округ (72,3%). В Санкт-Петербурге, который находится на 8-м месте, этот показатель составляет 55,8%.

Минимальный процент людей, которые зарабатывают выше этого уровня - в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек), Карачаево-Черкесии (6,7%, или 31,4 тыс.) и Калмыкии (7,4%, или 19,6 тыс.).

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, в 2022 году благодаря повышенной индексации соцвыплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев.

"За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство сократилось. Так, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке. В 2021 году это соотношение было 15,2 раза", - добавила Трубникова.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян могут вырасти в 2023 году на 3,4%. По словам министра Максима Решетникова, этому будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры.