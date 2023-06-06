Минюст: налог на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции

6 июня. FINMARKET.RU - ПравительствоодобрилоМинфина "О налоге на сверхприбыль прошлых лет". Об этом говорится в материалах, подготовленных по итогам заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости" . Однако в проект закона был внесен ряд изменений. В частности, помимо нефте- и газодобывающих, нефтеперерабатывающих, угольных компаний, производителей СПГ, а также участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений от сбора решено освободить пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), говорится в обновленном тексте законопроекта.

Такая поправка сделана по просьбе Минсельхоза, отмечается в материалах. Другие министерства также обращались в Минфин и правительство с инициативами сделать исключения для курируемых ими отраслей, но их предложения не были поддержаны, так как это "нарушает концепцию законопроекта".

Остальные параметры законопроекта были одобрены в неизменном виде: ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг., при этом в случае уплаты сбора заранее - с 1 октября по 30 ноября 2023 г. - бизнес получит "скидку" и ставка будет уменьшена в 2 раза до 5%. При этом в сумме итоговых ожидаемых Минфином поступлений такая альтернатива не отражена: власти прогнозируют, что сбор принесет в бюджет 300 млрд руб.

законопроект согласовал, следует из материалов правкомиссии. Но у министерства остались вопросы к тексту инициативы. В частности, внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены. "Включая анализ финансовой деятельности таких лиц, подтверждающий снижение уровня доходов таких организаций, что позволило бы им претендовать на получение рассматриваемой преференции в сравнении с иными налогоплательщиками", - говорится в заключении министерства.

"В соответствии с основными принципами налогообложения каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщиками к уплате налога. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными", - подчеркнули в Минюсте.

В Минюсте также обращают внимание, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 Конституции ("Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют").