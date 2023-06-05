Половина россиян удовлетворены своим заработком

5 июня. FINMARKET.RU - Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6 процентных пунктов (п. п.) до 50,6%, следует из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 г. Исследование проводится один раз в два года, пишут "Ведомости" . В 2020 г. общая оценка удовлетворенности составляла 44%.

Наблюдения условий жизни населения охватили 60 000 домохозяйств по всей стране. Исследование предназначено «для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ», следует из методологии.

Чаще остальных довольны оплатой своего труда руководители организаций и органов власти (69,7%), а также специалисты высшего уровня квалификации (58,1%). Среди низкоквалифицированных сотрудников уровень заработка устраивает лишь треть (32,4%) – это самый низкий показатель. О невысокой финансовой удовлетворенности заявляют те, чья деятельность связана с документацией, учетом и обслуживанием (42,6%) и представители сферы ЖКХ и торговли (44,7%).

Кроме того, Росстат провел оценку удовлетворенности зарплатой по статусу занятости. Согласно статистике, заработная плата устраивает большую часть самих работодателей и членов артелей (76,3%), а также самозанятых граждан (63,5%). Меньше всего степень удовлетворенности у сотрудников, которые трудятся по найму у физлиц и индивидуальных предпринимателей (44,6%).

По итогам 2022 г. средняя номинальная заработная плата россиян составляла 64 191 руб., следует из данных Росстата. В марте 2023 г. средняя зарплата была на уровне 71 334 руб.