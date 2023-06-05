Российские компании разрабатывают отечественную АСУ ТП

5 июня. FINMARKET.RU - Компании "Еврохим" и "Северсталь" совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода. Об этом на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, пишут "Ведомости"

"Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются "Еврохим" и "Северсталь", а участниками - "Норникель", "Фосагро", "Уралхим", ассоциация "Индустриальные инновации" (среди участников "Газпромнефть - цифровые решения" и "Нефтетранссервис"). Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественнойТП", - рассказал бизнесмен.

По его словам, первая задача - написание нового открытого кода. "Сегодня мы пользуемся АСУ ТП, которая базируется на проприетарных продуктах таких поставщиков, как [американская] GE, [немецкая] Siemens, и сегодня они стали нам недоступны и закрыты для дальнейшей доработки", - отметил Мордашов. Он предлагает создать национальный открытый софт для АСУ ТП, который могли бы "дорабатывать все и он бы не ставил в зависимость от конкретного поставщика".

Потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП составляет несколько десятков миллиардов рублей. В 2021 г. аналитики J'son & Partners Consulting оценивали весь российский рынок таких систем в $541 млн (около 40 млрд руб.). Агентство прогнозировало ежегодный рост рынка на 10-12%. Но после начала СВО из-за ухода основных игроков - Siemens и GE - рынок сократился на 18-20%, оценивает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

Количество решений АСУ ТП в разных отраслях промышленности велико, причем речь идет не только о замещении части иностранных продуктов, но и о гармонизации отечественных, в том числе созданных in-house, соглашается директор по развитию технологических стандартов "Платформы НТИ" Никита Уткин.