НСПК разослала банкам проект новых тарифов

5 июня. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) в конце прошлой недели разослала по банкам проект новых тарифов. Одним из наиболее заметных изменений стало введение платы за аутентификацию с помощью СМС при платежах через интернет, пишет "Коммерсант"

Комиссия для эмитента составит 20 коп. за операцию в любом случае, а для эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера, и 10 коп. через мобильное приложение, но не более 2,5 млн руб. в месяц для всех.

Как пояснили эксперты, в новом 3D Secure 2.0 есть два сценария подтверждения оплаты: с СМС и без СМС (frictionless), если банк распознал гаджет, с которого пришел запрос на оплату, как основное устройство клиента. Планируется, что эти комиссии начнут действовать с октября 2023 года.

сообщили изданию, что преимущества frictionless-сценария не только в том, что он дешевле для банков за счет отсутствия СМС, а также проще и быстрее для держателя карты. Сценарий повышает уровень безопасности онлайн-платежей за счет комплексной оценки уровня рисков операции на основе передаваемых ТСП данных.

Как пояснили “Коммерсанту” в НСПК, с момента появления сценария frictionless до введения комиссий, стимулирующих его внедрение, прошел год. Тем не менее банки не спешат переходить на него, что, возможно, объясняется сложностью настройки риск-анализа.