Торговые сети завышают стоимость "молочки", считают в Думе

5 июня. FINMARKET.RU - Федеральную антимонопольную службу просят проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России. Такой запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги, пишут "Известия"

"В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сыроезаводами-переработчиками, которое составляет 15-20% от ранее законтрактованных цен - от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей", - говорится в документе.

Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (-1%). В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко, говорится в обращении в ФАС.

"Слабый внутренний и внешний спрос, превышение на 14% плановых объемов поставок в соответствии с прогнозным балансом спроса и предложения Союзного государства стали причиной роста складских запасов. По итогам 2022 года прирост запасов ключевых категорий молочной продукции составил совокупно около 38%, главным образом за счет увеличения запасов сливочного масла, сухого обезжиренного молока и сыров", - констатируют в аграрном комитете.

Также в обращении депутаты приводят статистику Росстата. Согласно ей, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м (+638,6 тыс. т).

Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, резко сократилось производство творога, кисломолочных продуктов, мороженого, йогурта, говорится в письме.

"Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100-150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет", - объясняют парламентарии в документе.

В ФАС сообщили "Известиям", что запрос депутатов поступил в антимонопольную службу и по нему проводится работа.