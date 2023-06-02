Работодатели готовы переманивать топ-менеджеров из-за дефицита кадров

2 июня. FINMARKET.RU - Российскиеготовы переманивать топ-менеджеров из-за дефицита кадров. На одну вакансию сегодня приходится все меньше кандидатов. И даже те, что есть, не обладают антикризисными навыками, которые необходимы для успешного управления компаниями в нынешних условиях, пишет "Российская газета"

На одну вакансию топ-менеджера сегодня приходится 15,7 резюме, свидетельствуют данные hh.ru. В октябре 2022 года на одну должность претендовало 25 человек.

Из-за нехватки руководящих кадров многие компании занимаются хантингом, то есть переманивают руководителей у конкурентов. Компании конкурируют за сотрудника, стараясь предложить более высокую зарплату, интересный соцпакет.

Сильнее всего нехватка топ-менеджмента чувствуется в быстроразвивающихся отраслях: IT, легкой промышленности и ОПК.

Между тем даже среди имеющихся на рынке труда топ-менеджеров не все подходят для замещения имеющихся вакансий. Кроме того, зарплатные ожидания кандидатов из ушедших зарубежных компаний не совпадают с предложениями работодателей.