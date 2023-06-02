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02 июня 2023 года 09:45
В РФ могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники более 20 брендов
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Артем Коротаев/TACC
2 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ; Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник "Ъ", рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro. Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается: министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". В Минцифры полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ". Параллельный импорт действует с начала мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит продукцию, которая не производится в РФ и от поставок которой отказался иностранный производитель).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, техника, импорт, ограничения
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