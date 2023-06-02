В РФ могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники более 20 брендов

2 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельныйвычислительной техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ; Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник "Ъ", рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается: министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений".

В Минцифры полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ".

Параллельный импорт действует с начала мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит продукцию, которая не производится в РФ и от поставок которой отказался иностранный производитель).