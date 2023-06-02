Сбербанк начинает массовое внедрение оплаты по биометрии в магазинах

2 июня. FINMARKET.RU - Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Об этом рассказал управляющий директор дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергей Шубочкин. Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами, пишут "Известия" . В настоящее время парк оборудования кредитной организации насчитывает 2 млн терминалов. Это самая крупная сеть устройств по приему платежей - на их долю в рознице приходится до 70%, пояснили изданию в Ассоциации компаний розничной торговли.

По словам Шубочкина, сейчас идет процесс технологической отладки, а также диалог с сетями, поэтому сложно сказать, где этот способ появится в первую очередь.

Как рассказал эксперт, компания экспериментировала с разными методами оплаты и с биометрией возникает много технологических сложностей. Он пояснил, что когда люди оплачивают товар с помощью биоэквайринга, нужно удостоверится, что перед терминалом стоит живой человек, а не его фото или слепок с экрана.

Так, технология Liveness позволяет это сделать удачно за счет встроенных 2D или 3D-камер, уточнил Шубочкин. Но для "Сбера" цена таких же устройств была неприемлемой, поэтому были выбраны аппараты с 2D-камерами. "Уже в этом году банк начнет разворачивать новую терминальную сеть с возможностью приема оплаты по биометрии", - добавил он.

У "Сбера" почти 2 млн POS-терминалов по всей России, этот парк активно формировался с 2015 года и сейчас требует модернизации, сказали "Известиям" в банке.

"Динамически развивающаяся индустрия безналичных платежей требует принимать не только карты, но и другие способы оплаты, набирающие популярность. Поэтому мы планомерно приступаем к модернизации нашего парка на современные устройства с функциями чтения карт, цветным дисплеем с функцией мультитач и наличием камеры для считывания QR-кодов и оплаты с помощью биометрии, - сказали в пресс-службе компании. - И уже осенью 2023 года мы планируем провести несколько тысяч первых установок новых POS-терминалов".

достаточно сложное направление, на рынке давно пытаются внедрить этот метод оплаты не только в магазинах, но и в транспорте, напомнил "Известиям" глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Но до сих пор ни в России, ни в мире этот способ не получил широкого распространения.