Решетников: российская модель управления экономикой все больше учитывает китайский опыт

2 июня. FINMARKET.RU - Российскаяуправления экономикой в последние годы все больше учитывает китайский опыт, сообщил "Ведомостям" глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита премьера Михаила Мишустина в Китай. Он назвал два характерных для системы КНР принципа, которые стали применяться в России.

Во-первых, по словам министра, значительно удлинились горизонты планирования. Сейчас период до 2030 г. рассматривается скорее как среднесрочный, планы по решению стратегических вопросов расписываются до 2040-2045 гг.

Второе направление, которому власти стали уделять гораздо больше внимания, это мониторинг спроса. Когда фиксируется спад потребления - как среди населения, так и в корпоративном секторе, власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета, напомнил Решетников. В том числе, по словам министра, значительно лояльнее стала политика заимствований.

Однако, по словам Решетникова, "нельзя сказать, что мы заимствуем какие-то элементы из китайской модели - перенять ее чисто механически просто невозможно". Как сказал министр, у России "свои институты, своя практика, принципы, но мы внимательно анализируем и принимаем во внимание опыт коллег".

Власти действительно гораздо больше стали применять характерные в том числе для китайской модели подходы к управлению экономикой, подтвердил близкий к Кремлю собеседник. Можно сказать, что в прошлом году был завершен переход к новым принципам, отметил он. По его словам, главное изменение - это достижение качественно иного уровня координации между бюджетной и денежно-кредитной политикой (ДКП). Правительство и ЦБ, по его словам, фактически теперь формируют свои планы, исходя из общей цели: устойчивого повышения ВВП при условии сохранения финансовой стабильности. При этом принципиально обеспечить именно долгосрочный рост, поскольку на коротком горизонте разогнать экономику довольно просто через ее насыщение ликвидностью, подчеркнул собеседник.

Формально и раньше предполагалось, что конечный результат должен быть общим, напомнил он. Но на практике решения в рамках бюджетной и монетарной политики часто принимались изолированно, исходя из локальных ориентиров институтов, таких как уровень госдолга или инфляции.

Как отметил источник, сейчас стало понятно, что рост цен замедлился еще более существенно, чем ожидалось. В целом сильное отклонение инфляции от прогнозных показателей, причем в обе стороны, будет рассматриваться как просчет ДКП. Это будет означать, что либо реакция на разгон цен была слишком медленной, либо потенциал роста экономики оказался нереализованным из-за низкого спроса.