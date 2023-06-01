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01 июня 2023 года 09:38

Ломбарды просят разрешить им передачу залогов при собственной ликвидации

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Павел Бедняков/TACC
Павел Бедняков/TACC
1 июня. FINMARKET.RU - Ломбарды просят ЦБ разрешить отрасли передавать залоговое имущество по цессионной схеме в случае ликвидации или поглощения, пишет "Коммерсант". С такой инициативой Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в Банк России на последнем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, состоявшемся 30 мая.

Текущая редакция закона "О ломбардах" и позиция ЦБ не позволяют участникам рынка передавать портфель займов с залогами в порядке цессии при продаже ломбардом бизнеса. Это приводит к трудностям в случае ликвидации ломбарда или его покупки другим игроком.

Проблемы возникают и у потребителей: они не могут продлевать займы, обращаться за компенсацией разницы между ценой реализации и суммой займа. Для самих ломбардов "невозможность передать портфель ведет к потере клиентской базы, потере значительного количества времени при передаче залогов, уходу ломбардов в серую зону", поясняют в НОЛ.

В ЦБ не имеют "принципиальных возражений против предоставления ломбарду возможности уступки прав (требований) по договору займа". Однако для реализации инициативы "требуется тщательная проработка, в том числе оценка возможных рисков для заемщика".

Юристы сомневаются, что клиентов ломбардов от недобросовестных действий может защитить именно цессия.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ломбарды,  ликвидация,  залоги,  передача

 
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