Восстановился спрос на специалистов в области маркетинга и PR

1 июня. FINMARKET.RU - В России восстановился спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и PR: число вакансий в сегменте выросло в апреле год к году на 42%, вернувшись на уровень начала 2022 года, следует из отчета HeadHunter и коммуникационного агентства PR Perfect. Общее количество вакансий в России в сфере маркетинга, рекламы и PR в апреле составило 36,6 тыс., пишет "Коммерсант"

Прошлой весной, в начале военных действий на Украине, в России резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — количество вакансий сократилось на 44% с 28 марта по 3 апреля 2022 года по сравнению с периодом с 14 по 20 февраля, а число резюме увеличилось на 11%. Тогда эксперты связывали дисбаланс с уходом иностранных брендов как клиентов и работодателей.

С декабря 2022 года рост числа резюме стал замедляться и к концу апреля практически остановился, составив всего 1%, отмечается в отчете.

В то же время уровень конкуренции (соотношение резюме к вакансии) в сфере маркетинга, рекламы и PR снизился: в апреле 2022 года на одну вакансию приходилось 15,3 резюме, а в этом году — 10,9.

Уровень зарплат в сфере вырос по сравнению с прошлым годом, как и ожидания соискателей.