Работающим пенсионерам могут увеличить оплачиваемый отпуск

1 июня. FINMARKET.RU - Основной ежегодный оплачиваемыйработающих предпенсионеров и работающих пенсионеров предложили увеличить на 7 календарных дней. Таким образом вместо 28 календарных дней он должен увеличиться до 35 дней.

Заключение на законопроект, разработанный депутатом Государственной Думы, первым заместителем фракции ЛДПР Сергеем Леоновым, должна дать Российская трехстороняя комиссия. Документ имеется в распоряжении "Российской газеты"

По мнению парламентария, именно эти категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Неделя отпуска лишней не будет - это поможет восстановить силы и укрепить здоровье.

В то же время, как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, предложение о дополнительных днях отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров не учитывает реакцию работодателей.

Сегодня работающиемогут увеличить продолжительность своего отпуска. Всем работающим пенсионерам могут дополнительно дать 14 дней отпуска. А работающим пенсионерам-инвалидам до 60 дней. Правда такой отпуск не оплачивается.