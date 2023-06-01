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01 июня 2023 года 08:37
В регионах выявлен рост числа нелегальных заправок
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Сергей Мальгавко/ТАСС
1 июня. FINMARKET.RU - В регионах России начался рост количество нелегальных заправок, рассказали "Известиям" представители Российского топливного союза (РТС). Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках, продают некачественные бензин и сжиженный углеводородный газ (СУГ), сообщил "Известиям" президент РТС Евгений Аркуша. "Такие объекты работают без использования сертифицированного оборудования, с нарушениями требований технических регламентов и точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности, налогового законодательства, экологических требований. Теневые заправки взрывопожароопасны и представляют из себя бомбы замедленного действия. Они также мешают работе добросовестного бизнеса", - подчеркнул он. Сегодня количество таких теневых объектов по всей стране может превышать 1-1,5 тыс., отметила член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина. По ее данным, только в Саратовской области число нелегальных заправок составляет около 30 (из 300 АЗС, работающих в области). Ситуация в различных субъектах отличается, но доля недобросовестных игроков может достигать 5-10% в разных регионах, отметила эксперт. Всего в России около 24 тыс. АЗС. С такой оценкой согласился и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Он отметил, что фактически в РФ может быть более 5 тыс. теневых заправок, причем большая часть из них специализируется на продаже СУГ. Представитель РТС в Самарской области отметил "Известиям", что только в столице региона число нелегальных объектов может составлять до 200 единиц. В случае дальнейшего увеличения стоимости топлива общественники готовы направить обращения в ФАС.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, АЗС, нелегальность
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