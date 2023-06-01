Нефтяным компаниям придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024-2030 гг. придется ежегодно наращиватьна 62 млрд руб. Об этом говорится в обзореKasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились "Ведомости"

В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. Аналитики Kasatkin Consulting отмечают, что в 1-м квартале 2023 г. нефтекомпании "продолжали активно инвестировать", но во 2-м квартале началось постепенное снижение вложений, которое продлится до конца года. В результате, прогнозируется в обзоре, инвестиции в 2023 г. снизятся на 7,6% по сравнению с 2022 г. и составят 1,68 трлн руб.

Ситуация с добычей нефти до 2030 г. включительно, по прогнозам Kasatkin Consulting, может развиваться по одному из трех сценариев. Первый предполагает, что добычу в 2024-2030 гг. удастся сохранить на уровне 2023 г. Но для этого российским нефтяникам придется наращивать инвестиции на 62 млрд руб. ежегодно, т. е. суммарно на 434 млрд руб.

Второй сценарий развития событий до 2030 г. предполагает, что размер инвестиций в добычу нефти в РФ не увеличится и останется на уровне 2023 г., следует из обзора Kasatkin Consulting. В этом случае объем производства нефти снизится на 20,2% и составит в 2030 г. 411 млн т. Третий сценарий предусматривает рост инвестиций на 90 млрд руб. ежегодно и достижение к 2030 г. уровня в 2,3 трлн руб. в год. Так добыча нефти в России, по оценкам Kasatkin Consulting, вырастет почти на 11% в сравнении с 2023 г.

Аналитики также прогнозируют рост вложений в добычу нефти и газа в мире со стороны крупнейших игроков рынка.