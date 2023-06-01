ВВП РФ в апреле вырос на 3,3% - Минэкономразвития

1 июня. FINMARKET.RU - РостРФ в апреле 2023 года, по оценке, составил 3,3% в годовом сравнении после снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

При этом в Минэкономразвития отмечают, что годовой рост ВВП в апреле был отчасти вызван низкой базой того же месяца 2022 года, а по сравнению с апрелем 2021 года все еще был спад на 0,6%.

Снижение ВВП РФ за январь-апрель 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 0,6% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

В Минэкономразвития также отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в апреле вырос на 0,2% после роста на 1,1% в марте.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 0,2% м/м SA после роста на 1,1% м/м SA месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% г/г (после минус 0,7% г/г в марте), в том числе с учетом низкой базы. Относительно уровня двухлетней давности спад замедлился до 0,6% (после минус 0,7% в марте)", - говорится в обзоре министерства.

"Промышленное производство продолжает оказывать поддержку экономике - в апреле рост с устранением сезонного фактора составил 1,8% м/м SA (после 1,2% м/м SA в марте). В годовом выражении также наблюдался рост 5,2% г/г после роста на 1,2% г/г в марте (уровень 2021 г. в апреле превышен на 2,4%)", - отмечается в докладе.

Объем работ в строительстве в апреле с исключением сезонности вырос на 3,2% после снижения на 2,2% в марте. В годовом выражении рост незначительно замедлился до 5,7% (с 6,0% в марте).

Выпуск в сельском хозяйстве с исключением сезонности в апреле не изменился относительно уровня прошлого месяца (0,0% после роста на 1,8% в марте). В годовом выражении рост составил 3,2% после увеличения на 3,3% в марте.

Грузооборот транспорта с исключением сезонности в апреле сократился на 1,0% после роста на 0,4% в марте. В годовом выражении спад составил 3,0% г/г (после спада на 3,3% г/г в марте).

Объем оптовой торговли с исключением сезонности сократился в апреле на 4,0% после роста на 5,1% месяцем ранее. В годовом выражении показатель вырос впервые с марта 2022 г. (на 5,2% г/г после падения на 8,0% в марте), в том числе из-за эффекта базы.

"Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года (плюс 0,1% к апрелю 2021 г.)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает во 2-м квартале 2023 года рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении (после снижения на 1,9% в I квартале) на фоне низкой базы прошлого года.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по изменению ВВП на 2023 год более консервативный, чем официальные прогнозы, и предполагает нулевую динамику российской экономики в текущем году.