В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%

Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%

31 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте рост показателя составлял 1,2%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,4%..Рост промпроизводства, в частности, зафиксирован на фоне низкой базы апреля 2022 года.

В январе-апреле повышение показателя составило 0,6%.

По сравнению с мартомв апреле снизилось на 5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с мартом на 1,7% после повышения на 1,3% месяцем ранее.

Данные по промышленности за апрель 2023 года оказались гораздо лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал повышение промпроизводства на 3,1% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты ожидают рост промпроизводства на 1,0% (еще месяц назад ожидали снижение на 0,4%%) после спада на 0,6% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития даже более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в апреле 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост к апрелю 2022 года - на 8,0%), отмечает Росстат

Добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с апрелем 2022 года на 3,1%, однако по сравнению с мартом 2023 года снижение составило 3,8%.

Энергетический сектор показал снижение индекса как по сравнению с апрелем 2022 года, так и по сравнению с мартом 2023 года на 1,4% и на 14,6% соответственно. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, уменьшили объемы производства по сравнению с апрелем 2022 года на 1,2%, но нарастили их по сравнению с мартом 2023 года - на 7,3%.

В сырьевом секторе значительно выросли объемы добычи угля - на (+)8,4% по сравнению с апрелем 2022 года, на (+)0,5% по сравнению с мартом 2023 года. Металлических руд в апреле 2023 года добыто на 0,5% больше, чем в апреле 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в марте 2023 года. Одновременно на 12,4% по сравнению с апрелем 2022 года и на 11,6% по сравнению с мартом 2023 года упала добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок.

Публикация данных о динамике добычи нефти и газа приостановлена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26 апреля 2023 года № 1074-р.

За первые четыре месяца 2023 года рост индекса производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показали только обрабатывающие производства - на 2,9%. Наибольшее снижение индекса - на 7,9% у отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (30,0%);

- производство электрического оборудования - (29,3%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (27,3%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (23,8%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (15,9%);

- изготовление мебели - (14,4%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (11,7%);

- производство кожи и изделий из кожи - (11,5%);

- добыча угля - (8,4%);

- производство химических веществ и химических продуктов - (7,7%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (6,7%);

- производство продуктов питания - (5,4%) и выпуск напитков - (1,5%);

- производство табачных изделий - (4,8%);

- металлургическое производство - (4,8%);

- производство текстильных изделий - (1,1%) и одежды - (3,3%);

- добыча металлических руд - (0,5%).

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (17,4%);

- полиграфическая деятельность и копирование носителей информации - (15,0%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (12,4%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - (9,7%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (9,0%);

- ремонт машин и оборудования - (5,0%).

Выпуск продуктов питания в апреле 2023 года вырос на 5,4% по сравнению с апрелем 2022 года, однако сократился на 5,5% по сравнению с мартом 2023 года. В целом за январь-апрель 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 4,9% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

Выпуск легковых автомобилей в апреле составил 26,4 тыс. шт., что на 33% больше, чем в апреле 2022 года, но на 18,8% меньше показателей марта 2023 года. За январь-апрель 2023 года выпущено 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% меньше, чем в январе-апреле 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 14,2 тыс. шт., что на 15,1% больше, чем в апреле 2022 года, но на 6,2% меньше, чем в марте 2023 года. За январь-апрель 2023 года изготовлено 47,6 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 10,0% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 3,6 тыс. шт., что на 14,5% больше, чем в апреле 2022 года, но на 10,8% меньше, чем в марте 2023 года. За январь-апрель 2023 года собрано 11,7 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 20,0% меньше, чем в январе-апреле 2022 года.