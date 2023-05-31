- - производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (30,0%);
- - производство электрического оборудования - (29,3%);
- - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (27,3%);
- - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (23,8%);
- - производство кокса и нефтепродуктов - (15,9%);
- - изготовление мебели - (14,4%);
- - выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (11,7%);
- - производство кожи и изделий из кожи - (11,5%);
- - добыча угля - (8,4%);
- - производство химических веществ и химических продуктов - (7,7%);
- - выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (6,7%);
- - производство продуктов питания - (5,4%) и выпуск напитков - (1,5%);
- - производство табачных изделий - (4,8%);
- - металлургическое производство - (4,8%);
- - производство текстильных изделий - (1,1%) и одежды - (3,3%);
- - добыча металлических руд - (0,5%).
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31 мая 2023 года 19:00
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
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Эрик Романенко/ТАСС
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
31 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте рост показателя составлял 1,2%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,4%..Рост промпроизводства, в частности, зафиксирован на фоне низкой базы апреля 2022 года. В январе-апреле повышение показателя составило 0,6%. По сравнению с мартом промпроизводство в апреле снизилось на 5%. С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с мартом на 1,7% после повышения на 1,3% месяцем ранее. Данные по промышленности за апрель 2023 года оказались гораздо лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал повышение промпроизводства на 3,1% в годовом выражении. В 2023 году экономисты ожидают рост промпроизводства на 1,0% (еще месяц назад ожидали снижение на 0,4%%) после спада на 0,6% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития даже более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году. Основным драйвером роста индекса промышленного производства в апреле 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост к апрелю 2022 года - на 8,0%), отмечает Росстат Добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с апрелем 2022 года на 3,1%, однако по сравнению с мартом 2023 года снижение составило 3,8%. Энергетический сектор показал снижение индекса как по сравнению с апрелем 2022 года, так и по сравнению с мартом 2023 года на 1,4% и на 14,6% соответственно. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, уменьшили объемы производства по сравнению с апрелем 2022 года на 1,2%, но нарастили их по сравнению с мартом 2023 года - на 7,3%. В сырьевом секторе значительно выросли объемы добычи угля - на (+)8,4% по сравнению с апрелем 2022 года, на (+)0,5% по сравнению с мартом 2023 года. Металлических руд в апреле 2023 года добыто на 0,5% больше, чем в апреле 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в марте 2023 года. Одновременно на 12,4% по сравнению с апрелем 2022 года и на 11,6% по сравнению с мартом 2023 года упала добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок. Публикация данных о динамике добычи нефти и газа приостановлена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26 апреля 2023 года № 1074-р. За первые четыре месяца 2023 года рост индекса производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показали только обрабатывающие производства - на 2,9%. Наибольшее снижение индекса - на 7,9% у отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Отрасли, показавшие в апреле рост по сравнению с апрелем 2022 года:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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