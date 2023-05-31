31 мая. FINMARKET.RU - Рынок ипотеки восстановился, считает гендиректор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Если посмотреть на первые четыре месяца этого года, то можно сказать, что рынок восстановился. Мы вышли на серьезные цифры - более 500 тысяч кредитов на сумму около 1,85 трлн рублей. Это на 13% по количеству и на 24% по сумме больше, чем в прошлом году. В апреле уже выдано больше 150 тысяч кредитов, это один из лучших месячных показателей за последние годы. Рост к прошлому году, когда была низкая база, - более чем в три раза", - рассказал Мутков интервью "Российской газете"

Мутко озвучил прогнозы ДОМ.РФ на текущий год: объем ипотечного рынка останется в пределах прошлого года - это приблизительно 1,3 млн кредитов с приростом ипотечного портфеля на 2 трлн рублей.

"Но если динамика сохранится, то по итогам этого года мы увидим выдачу до 1,5 млн кредитов с приростом портфеля на 2,3 трлн рублей", - добавил он. По его словам, важно наблюдать за ситуацией в мае-июне и уже по итогам этих месяцев делать выводы. "Вместе с тем отмечу, что ранее Банк России опубликовал отчет, который говорит о некотором ухудшении качества ипотечных кредитов - растет доля кредитов с низким первоначальным взносом (66% выдач) и ипотеки с высокой долговой нагрузкой (37%)", - сообщил Мутко.

Глава госкорпорации рассказал, что ДОМ.РФ помогает банкам с ликвидностью для выдачи ипотечных займов с помощью ипотечных облигаций. Сегодня около 7% ипотеки секьюритизировано подобным образом. "Но мы видим, что портфель таких кредитов все время сжимается. И мы солидарны с ЦБ - нельзя секьюритизировать заем, у которого непонятная ставка, в 0,1%", - отметил Мутко.

Важно, что льготные программы - не единственный драйвер рынка, добавил он. Активно развивается ина готовое жилье на рыночных условиях. Но ситуация, когда субсидируется половина всей выдаваемой ипотеки, а более 90% выдачи - на "первичке", не может быть долгосрочной. С макроэкономической точки зрения это не только тяжелое бремя для бюджета, но и искажение рыночной ситуации - если ипотечники будут получать слишком дешевые кредиты, значит, кто-то другой будет переплачивать за заемные средства. В дальнейшем необходимо переходить к более адресным мерам поддержки, считает глава ДОМ.РФ. В том числе вводить дополнительное стимулирование в рамках "Семейной ипотеки".

Мутко также рассказал, что точечно решения на распространение льготной ипотеки на вторичное жилье уже принимаются. Льготной ипотекой на "вторичку" можно воспользоваться, например, в моногородах. "Такая мера поддержки рассматривается на Дальнем Востоке, в регионах, где практически не строится жилье. Мы смотрим за этим. Но исходим из того, что сейчас рынок несколько сбалансировался по спросу и предложению. И некоторым его "регулятором" является вторичный рынок, который лидирует по продажам"", - рассказал гендиректор ДОМ.РФ.

В то же время отметил он, если в полном объеме распространить льготную ипотеку на вторичный рынок, то спрос может окончательно перейти сюда, цены подрастут. "Именно такой эффект был при запуске льготной ипотеки на новостройки, когда за три года цены выросли на 70%. Но с другой стороны, цены позже сбалансировались, мы наблюдаем нормальный запуск новых проектов, стабильный объем строящегося жилья. Так было и на Дальнем Востоке, где после запуска "Дальневосточной ипотеки" цены выросли на 30-40% в моменте, но зато вдвое увеличилось строительство жилья", - сообщил Мутко.