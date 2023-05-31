Для бытовой химии из РФ "расчистят" место на полке

31 мая. FINMARKET.RU - Бытоваяможет стать первой отечественной категорией товаров, для которой Минпромторг "расчистит" место на полке, рассказали "Известиям" в ведомстве. Ей может достаться несколько десятков процентов ассортимента. Речь идет о реализации законопроекта о так называемой российской полке, в рамках которого непродуктовым изделиям выделят квоту.

Документ находится на согласовании в правительстве. По оценкам министерства, около 70% ассортимента в торговых сетях приходится на 70 корпораций, в том числе транснациональных.

Последствия такого регулирования пока трудно оценить: нет данных по производству российской бытовой химии без учета заводов международных компаний, которые локализованы в России, сказала "Известиям" глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. По разным оценкам, доля именно импорта бытовой химии может составлять до 50–60%, уточнила она.

"Не факт, что такая инициатива фундаментально поддержит российских производителей: гарантия постановки товара на полку не означает, что потребитель захочет его купить, — подчеркнула эксперт. — Есть и другой вопрос: смогут ли отечественные изготовители обеспечить нужный объем и регулярность поставок, а также конкурировать по цене, качеству и другим параметрам".

С ней согласен председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка и услуг Александр Борисов: отечественный товар может застрять на полке. А значит, продукция будет терять в стоимости, также пострадает ее репутация, подчеркнул эксперт. По его мнению, у государства есть другие эффективные инструменты, которые можно было бы использовать для поддержки отечественного бизнеса: дотировать производство, помогать с покупкой оборудования и другое.

Не вся розница поддерживает законопроект. Ассоциация компаний розничной торговли (объединяет федеральных игроков) не комментирует его с момента появления самой идеи. Прохладно восприняли инициативу и коллеги Минпромторга по кабмину, говорит источник "Известий" в правительстве, министерства могут его не поддержать. Возникшие противоречия стороны будут обсуждать на площадке вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, уточнил собеседник издания. Это поможет устранить разногласия, предположил он.