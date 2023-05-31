.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

31 мая 2023 года 09:10

Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту

 0
Александр Рюмин\ТАСС
Александр Рюмин\ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - "Роснефть" предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, сообщает "Коммерсантъ".

Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский Brent мало представлен. Сама "Роснефть" уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals.

В Минфине "прорабатывают" эту идею. Сейчас значения Brent и Dubai сопоставимы, но в прошлом году между ними была довольно существенная разница. По данным Argus, среднее значение форвардных цен на Dubai с поставкой в ближайший месяц с начала 2023 года было на $0,99 за баррель ниже котировок североморского датированного (аналог dated Brent), а средняя за 2022 год разница составляла $4,84 за баррель. Таким образом, если дисконт Dubai к Brent сохранится, это могло бы позволить нефтекомпаниям несколько сэкономить на налогах, пишет "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  нефть,  сорт,  налоги,  привязка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.