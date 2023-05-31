Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту

31 мая. FINMARKET.RU - "Роснефть" предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, сообщает "Коммерсантъ".

Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский Brent мало представлен. Сама "Роснефть" уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals.

В Минфине "прорабатывают" эту идею. Сейчас значения Brent и Dubai сопоставимы, но в прошлом году между ними была довольно существенная разница. По данным Argus, среднее значение форвардных цен на Dubai с поставкой в ближайший месяц с начала 2023 года было на $0,99 за баррель ниже котировок североморского датированного (аналог dated Brent), а средняя за 2022 год разница составляла $4,84 за баррель. Таким образом, если дисконт Dubai к Brent сохранится, это могло бы позволить нефтекомпаниям несколько сэкономить на налогах, пишет "Ъ".