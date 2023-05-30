Вклад человеческого капитала в ВВП страны стал отрицательным

30 мая. FINMARKET.RU - Кроме экспорта углеводородов успехи российской экономики все больше определяются качеством рабочей силы и уровнем развития человеческого капитала (ЧК) в экономике. Российскаятеряла до начала прошлого года более 0,5% ВВП из-за снижения качества человеческого капитала – ухудшения здоровья, образования, а также снижения уровня профессиональных навыков. Экономические потери из-за снижения качества рабочей силы вскорее всего будут увеличиваться. В том числе из-за оттока квалифицированных кадров, ковидных потерь (смертности и инвалидности) и относительного снижения качества профессионального образования в РФ. Такие выводы исследований будут представлены в июне в Высшей школе экономики (ВШЭ), пишет "Независимая газета".

Согласно приводимым расчетам, в 2000–2003 годах вклад человеческого капитала в экономику страны составлял в среднем отрицательные 0,2 процентных пункта (п.п.) в год. Это было связано с тем, что повышение уровней образования работников не было компенсировано ухудшением показателей здоровья населения после кризиса 1998 года. Позже темпы прироста индекса ЧК начали замедляться, если в 2006–2009 годах ЧК добавлял росту ВВП 0,9 п.п., то в 2010–2013 годах – уже 0,5 п.п., а в 2014–2017 годах – всего 0,4 п.п. В 2010-е годы заметно снизился приток на рынок труда молодых специалистов, а значит, замедлились и темпы изменений среднего уровня образования. Начавшееся в 2014 году снижение доходов населения ограничило возможности для роста индекса человеческого капитала. Ресурсы для получения более качественного образования оказались ограниченными. А улучшение показателей здоровья стало требовать более решительных преобразований в сфере здравоохранения, формулирует Авдеева.

В 2018–2019 годах среднегодовой вклад ЧК в прирост ВВП приблизился к нулю. А период пандемии вклад ЧК оказался отрицательным – до минус 0,6% ВВП. Потери, связанные с преждевременными смертями, по оценкам ВОЗ, составили в эти годы почти 300 тыс. человек в возрасте до 65 лет, а это означает не только снижение числа потенциальных работников, но и безвозвратно утраченные знания и навыки, которыми обладали эти люди. Пандемия не только ударила по текущему ЧК, но и "заглянула в будущее": согласно докладу Всемирного банка, дети школьного возраста мало чему научились за время дистанционного обучения.