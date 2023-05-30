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30 мая 2023 года 11:16

Глава Минэкономразвития назвал приоритеты в развитии МСП

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития на основе данных ФНС, Корпорации МСП и итогов господдержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" проанализировало сектор МСП. Приоритетные направления развития малого бизнеса выделил глава министерства Максим Решетников, пишет "Российская газета".

Первым приоритетом министр назвал начинающих предпринимателей. "Задача - помочь им пережить первые два года. По статистике, именно в этот период закрывается половина начинающих предпринимателей", - отметил Решетников.

Еще один приоритет - растущие МСП. По данным Минэкономразвития, лишь 3% микропредприятий переходят в малые, поскольку не могут справиться с повышением налоговой нагрузки, более сложной бухотчетностью и более серьезными проверками контрольно-надзорных органов.

В министерстве также планируют помочь растущим МСП из приоритетных отраслей (обработка, туризм, IT и др.).

Новым направлением господдержки должны стать компании из категории "МСП+", которые выросли из сектора и продолжают развиваться, считает Решетников. Для таких компаний, по его словам, предложено рассмотреть возможность создания отдельных инструментов поддержки, прежде всего финансовых.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  МСП,  развитие,  приоритеты

 
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