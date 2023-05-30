Счетная палата оценила эффективность соцконтрактов

30 мая. FINMARKET.RU - Счетная палата призналаэффективным инструментом для снижения уровня бедности в. Такой вывод содержится в докладе аудиторов "Анализ результативности оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности", с которым ознакомился “КоммерсантЪ”. За два года ими оказались охвачены 1,8 млн человек — большинство заключало их ради помощи для поиска работы.

В среднем соцконтракты выводят из бедности 24% их участников, что для борьбы с застойной бедностью ограниченными выплатами, вероятно, является заметным эффектом. По мнению аудиторов, правительство могло бы увеличить расходы бюджета на эту меру поддержки, но сначала Минтруд хочет унифицировать правила ее использования.

Впрочем, по мнению Счетной палаты, дальнейшее использование соцконтрактов потребует нового роста федеральных расходов.

По словам аудитора Сергея Штогрина, на которого ссылается "Российская газета", соцконтракты работают с 2021 года в 84 регионах России, на их финансирование в 2021-2022 годах выделено 63,2 млрд рублей, из них 51,6 млрд - из федерального бюджета. Благодаря этим деньгам соцконтракты заключили с 558 тысячами человек.

После окончания соцконтракта в 2021 году у 52,5% участников программы повысились доходы. В 2022-м это произошло у 66%. При этом 22,5% участников в 2021-м и у 25% в прошлом году среднедушевой доход вышел за границы бедности.

Наиболее популярным направлением реализации соцконтракта стал поиск работы. За два года на его долю пришлось 39% соцконтрактов, их заключили с 220 тысячами человек. Через три месяца после окончания их действия 89% продолжили работать, через год - 84%. При этом 60% участников программы трудятся на тех рабочих местах, на которые они устроились с помощью соцконтракта.