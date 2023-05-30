Работодатели стали больше платить сотрудникам

30 мая. FINMARKET.RU - Более половины (74,1%) опрошенных представителей компаний малого бизнеса сообщили, что увеличили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году, говорится в исследовании Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов "ПланФакт", на которое ссылаются "Известия".

В то же время 16% респондентов заявили, что расходы остались на прежнем уровне, 9,9% снизили выплаты.

"Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%", — отметили эксперты.

При этом аналитики уточнили, что большинство компаний сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративные мероприятия, обучение работников и т. д. Однако более четверти (29,6%) отказались от некоторых бонусов.