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30 мая 2023 года 09:11
Работодатели стали больше платить сотрудникам
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Олег Елков/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - Более половины (74,1%) опрошенных представителей компаний малого бизнеса сообщили, что увеличили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году, говорится в исследовании Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов "ПланФакт", на которое ссылаются "Известия". В то же время 16% респондентов заявили, что расходы остались на прежнем уровне, 9,9% снизили выплаты. "Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%", — отметили эксперты. При этом аналитики уточнили, что большинство компаний сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративные мероприятия, обучение работников и т. д. Однако более четверти (29,6%) отказались от некоторых бонусов.
Опубликовано Финмаркет
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Darmoed 30.05.2023
А у нас на работе всё уменьшают, уже до 1 МРОТ. Это я - лузер какой-то. Вся страна - в шоколаде, а я - в дерьме.
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