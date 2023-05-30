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30 мая 2023 года 08:40

Власти защитят миноритариев

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - Власти решили реформировать механизмы защиты миноритарных акционеров от поглощений, пишут "Ведомости".

По данным газеты, правительство подготовило масштабный пакет поправок к закону об акционерных обществах. Разработка документа вызвана "давно назревшей необходимостью" балансировки интересов основных и небольших собственников, связанных с приобретением крупных пакетов акций ПАО, следует из пояснительной записки. Ключевое изменение, которое предлагает правительство, - это введение института связанных лиц. Он должен заменить действующий принцип определения аффилированности.

Как считает директор юридической практики компании ДРТ Никита Коробейников, в целом действующее законодательство придерживается достаточно сбалансированного подхода в отношении защиты прав миноритарных акционеров. Но необходимо придерживаться соразмерного подхода, чтобы декларируемая защита на практике не выливалась в злоупотребления и фактическое блокирование деятельности компании.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  миноритарии,  защита

 
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