Мобильники подключат к спутникам

29 мая. FINMARKET.RU - К 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли на 2024-2035 годы, пишут "Известия"

А к 2035 году на базе этой группировки будет создана гибридная система связи, покрывающая всю страну интернетом и резервирующая телевещание. Эти услуги будут доступны там, где сейчас ими зачастую пользоваться невозможно, - на автотрассах, в Арктической зоне, на Северном морском пути.

"Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы - это предложения от рабочих групп. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ", - сообщили газете в пресс-службе Минцифры.

Подключение к спутниковому интернету удаленных и малонаселенных территорий открывает рынок для миллионов новых пользователей быстрого интернета - к 2035 году объем рынка спутникового широкополосного доступа в мире вырастет на 28%, до $292 млрд в год, считают его авторы.

Серийных смартфонов, поддерживающих эту технологию, пока нет, но к реализации этих планов уже готовятся крупнейшие мировые операторы, отмечают участники рынка. Строительство такой сети может стоить до $10 млрд, говорят эксперты.