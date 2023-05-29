Компании инвестируют в обучение сотрудников

29 мая. FINMARKET.RU - Российские компании продолжают инвестировать в образование своих сотрудников даже на фоне нынешних сложностей в экономике, и одним из приоритетов является развитие у сотрудников цифровых навыков. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub. В их опросе приняли участие почти 2 тыс. человек — руководители компаний и специалисты высшего и среднего звена, пишет "Коммерсант"

Только 5% опрошенных компаний сообщили, что не занимаются обучением своих сотрудников.

Наиболее же эффективными форматами обучения представители остальных организаций назвали «длинные» курсы и вебинары с домашними заданиями (55%), воркшопы и интенсивы (также 55%). На третьем месте по популярности оказались стратегические сессии (51% опрошенных), офлайн-обучение (47%) и микрообучение (41%).

Работодатели приоритетной назвали необходимость развивать у сотрудников цифровые навыки —- в первую очередь речь идет об умении использовать современные технологии в работе (62%).

На втором месте — умение пользоваться нейросетями (50%), на третьем — навыки кибербезопасности (42%). При этом если соответствие требованиям знания технологий продемонстрировали 55% сотрудников, то доли знающих основы киберзащиты и умеющих пользоваться нейросетями оказались весьма низкими (12% и 10% соответственно).