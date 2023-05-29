Взносы для работодателей с программами здоровья предлагают снизить

29 мая. FINMARKET.RU - Общественная палата предложила предоставлять льготы работодателям, которые заботятся о здоровье сотрудников. В частности, им можно возвращать часть средств, перечисленных ранее в Соцфонд, если предприятие реализует для работников корпоративные программы здоровья. Кроме того, если работодатель стимулирует сотрудников проходить диспансеризацию, для него можно снизить на 1 процентный пункт (п. п.) объем отчислений на обязательное медицинское страхование и в Соцфонд. Для этого как минимум 90% штата должны пройти диагностику. Такие предложения содержатся в письме (есть в распоряжении редакции), подготовленном Общественной палатой.

Документ планируется направить в правительство и профильные министерства в понедельник, сообщил "Ведомостям" глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Под корпоративными программами здоровья подразумевается комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и оздоровление коллектива, уточнил Рыбальченко. Например, наем специального медработника для текущей диагностики здоровья у сотрудников, медосмотры, снижение употребления алкоголя и табакокурения, физическая активность и здоровое питание. О корпоративных программах страхования (ДМС), по его словам, речи не идет.

Механизм возврата может быть оформлен в виде снижения базы для исчисления страховых взносов в размере стоимости программы здоровья, считают авторы инициативы. Такой принцип возврата сейчас существует в отношении программ охраны труда и показал свою эффективность прежде всего на крупных и средних предприятиях, уточняется в письме.

Среди предложений также значится рекомендация для организаций со штатом более 500 человек вводить специальные ставки медицинских работников для диагностики заболеваемости и охраны здоровья на предприятиях. Компенсировать расходы на такого сотрудника можно будет за счет средств ОМС. Представитель Минздрава согласился, что создание медслужбы на предприятиях в значительной степени повышает доступность медицинской помощи для граждан. Но если в крупных компаниях такой формат действует, то большая часть МСП не могут себе это позволить, отметил он. В связи с этим возможно оказание поддержки за счет разных источников финансирования.