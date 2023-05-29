.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
29 мая 2023 года 08:32
ЦБ РФ подготовит законопроект по регулированию рассрочки
|0
EPA/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - В прошлом году Банк России инициировал обсуждение подходов к регулированию рынка рассрочки, собирал мнения участников процесса и юристов. В ближайшее время ЦБ готов сделать очередной шаг в этом направлении. Об этом "Известиям" сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. "В наших планах осенью подготовить законопроект - именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет, - сказал представитель Центробанка. - Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно. Мы видим, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку - и можешь выплачивать за товар в несколько приемов". По его словам, сейчас действуют две модели: первая - когда задействован банк, вторая - операторы сервисов. Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Например, рассказал Мамута, некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает. В общем, примеров, когда права потребителей ущемляются, например, по сравнению с потребкредитованием, достаточно много. Пока детали регулирования обсуждаются, отметил Мамута: "Но есть принципиальный момент: требования к договору рассрочки, которые должны быть установлены в любом случае для всех операторов. - подчеркнул он. - Дело в том, что сейчас он может быть вообще любым. Поэтому требования к договору рассрочки надо будет установить в законе, в том числе и требования к операторам рассрочки. Важно, чтобы этот договор защищал потребителя". Как рассказал "Известиям" представитель ЦБ, в числе таких требований рассматривается информирование потребителя, период "охлаждения" (срок, когда потребитель может отказаться от рассрочки), а также ограничения по размерам штрафов за нарушение потребителем обязательств и ограничение на уступку операторами прав требований. Последнее означает, что оператор не сможет передать право на получение выплат, например, коллекторам.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, рассрочка, регулирование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.