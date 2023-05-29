Что нового готовит для россиян июнь

29 мая. FINMARKET.RU - Законодательные изменения июня затронут порядок выплат из маткапитала, выплат обманутым дольщикам, порядка сдачи биометрии, пишет "Российская газета"

С июня выплата из материнского капитала на детей до трех лет будет начисляться пятого числа каждого месяца.

Приходить средства начнут не за текущий, а за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май: это значит, что деньги на счет за этот месяц поступят семьям 5 июня.

Подавать заявления на выплаты через портал госуслуг смогут в июне обманутые дольщики. В конце месяца вступает в силу постановление правительства об этом.

Обманутые дольщики, в зависимости от принятого Наблюдательным советом Фонда развития территорий решения, с помощью господдержки могут получить либо жилье (если дом решено было достраивать), либо денежные выплаты.

Сейчас, как рассказали "РГ" в Фонде развития территорий (ФРТ), дольщики могут оформить выплату, направив заявление по почте либо через "личный кабинет" на сайте фонда. В июне они смогут сделать это и через портал госуслуг. Причем сервис, как отметили в ФРТ, начнет действовать досрочно - уже в начале лета. Срок рассмотрения заявлений, которые поступят через портал госуслуг - до 10 дней.

Запрет на въезд в Россию грузовых автомобилей из Европы, который действует до 30 июня, планируется продлить еще на полгода. Ограничения на въезд в Россию фур из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины за рядом исключений ввели 10 октября 2022 года как ответную меру на санкции. Российским фурам въезжать на территорию стран Евросоюза запретили еще весной прошлого года.

В Минтрансе отмечают, что опыт перегрузки и перецепки товаров оказался положительным. В России были сделаны исключения для 58 категорий товаров, которые европейские фуры по-прежнему могут ввозить в Россию. Среди этих товаров - скоропортящиеся продукты, алкоголь, табак, бытовая химия, контрацептивы, ядерные реакторы, бумага, музыкальные инструменты. В этот раз перечень исключений могут сократить.

Вместе с пенсией граждане, проживающие в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде (ныне Волгоград) получат единовременную денежную выплату.

В конце апреля вступил в силу федеральный закон о наделении жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь, как поясняют в Социальном фонде России, на таких граждан распространяются льготы и меры социальной защиты, которые есть, например, у награжденных знаками "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя".

Статус ветерана ВОВ предоставил жителям осажденного Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой сегодня составляет 3 896 рублей в месяц, и набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение. Также у новой категории ветеранов появилось право на дополнительное материальное обеспечение в размере 500 рублей в месяц и льготы по пенсионному обеспечению. Жители Сталинграда смогут получать одновременно две пенсии - пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

С 1 июня 2023 года вступает в силу ряд положений Закона об идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Главная новация, появление которой сопровождали бурные обсуждения в Думе и на общественных слушаниях, - возможность физического лица отказать от сбора и размещения его биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации.

Кроме того, появится возможность отозвать в письменной форме ранее предоставленный отказ, если вы вдруг передумали. Все это можно будет сделать в отделениях МФЦ при личном присутствии заявителя.