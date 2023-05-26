Летом плата за аренду жилья может вырасти на 11-14%

26 мая. FINMARKET.RU - Туристам придется заплатить за аренду жилья в летних поездках на 11-14% больше, чем в прошлом году, пишет "Российская газета"

Посуточнаяквартир обходится туристам в полтора-два раза дешевле, чем номер в гостинице, уверяют участники рынка. Абсолютным лидером по числу бронирований жилья этим летом, как и в прошлые сезоны, стал Санкт-Петербург, рассказывает гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Вторую строчку занимает Сочи, спрос на который в этом году можно назвать ажиотажным.Третье место рейтинга досталось Москве. Также в десятку популярных направлений попали Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус и Кисловодск.

По словам Кузнецова, средняя по России стоимость арендылетом составляет 4200 рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Существеннее всего стоимость аренды за год выросла в Геленджике - на 16%, до 4800 рублей за сутки. А вот в Казанидаже снизились, сразу на 5% - до 3700 рублей за сутки.

"За год посуточная аренда квартир в России подорожала на 11%, но все равно такой формат обходится в среднем в 1,5 раза дешевле размещения в отеле", - говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

О также отметил, что средняя стоимость аренды дома, дачи или коттеджа - около 5000 рублей в сутки. А самые доступные варианты расположены в Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье (3000 рублей). Дороже всего снять загородное жилье в Подмосковье, Красноярском крае (по 8000 рублей в сутки) и Татарстане (7000 рублей).

Есть спрос и на ближнее зарубежье. По данным Ostrovok.ru,чаще всего бронируют жилье в Белоруссии,Абхазии, Армении, Грузии и Азербайджане. Дешевле всего из этих стран проживание в Грузии - всего 3650 рублей в сутки. При этом стоимость по сравнению с прошлым годом выросла на 14%.