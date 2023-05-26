Контрактные производства электроники спешно наращивают мощности

26 мая. FINMARKET.RU - Большинство российских контрактных производств электроники увеличиваетвнутри страны, рассказал "Коммерсанту" руководитель комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгий Левин.

По его словам, российские вендоры конечного оборудования (компьютеров, серверов и т. д.) после ухода зарубежных конкурентов решили оперативно занять освободившиеся ниши, очереди на контрактноерастянулись на несколько месяцев, поэтому организациям приходится вкладывать средства в расширение.

Стоимость контрактного производства вувеличилась за год примерно на 20%, говорит Левин.

По оценке собеседника "Ъ" среди контрактных производителей электроники, себестоимость производства по этим причинам увеличилась на 50%.

Опрошенные газетой производители подтверждают намерения расширять производство. Около половины всех российских производителей электроники используют контрактные производства, при этом компаниям, предоставляющим такие услуги, осложнен доступ к различным инструментам поддержки, таким как субсидии и гранты от Минпромторга, отмечает Левин.