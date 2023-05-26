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26 мая 2023 года 09:48
Контрактные производства электроники спешно наращивают мощности
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Гавриил Григоров/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Большинство российских контрактных производств электроники увеличивает мощности внутри страны, рассказал "Коммерсанту" руководитель комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгий Левин. По его словам, российские вендоры конечного оборудования (компьютеров, серверов и т. д.) после ухода зарубежных конкурентов решили оперативно занять освободившиеся ниши, очереди на контрактное производство растянулись на несколько месяцев, поэтому организациям приходится вкладывать средства в расширение. Стоимость контрактного производства в РФ увеличилась за год примерно на 20%, говорит Левин. По оценке собеседника "Ъ" среди контрактных производителей электроники, себестоимость производства по этим причинам увеличилась на 50%. Опрошенные газетой производители подтверждают намерения расширять производство. Около половины всех российских производителей электроники используют контрактные производства, при этом компаниям, предоставляющим такие услуги, осложнен доступ к различным инструментам поддержки, таким как субсидии и гранты от Минпромторга, отмечает Левин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электроника, производство, мощности
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