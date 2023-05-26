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26 мая 2023 года 09:41
Помогут ли "молочные талоны" спасти от затоваривания
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Александр Рюмин/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Производители молока в РФ жалуются на затоваривание складов из-за падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом, пишет "Независимая газета". Цены на молочные продукты снижаются, а рассчитанное на длительное хранение сухое молоко дорожает. При этом складские запасы сухого молока увеличились на 240%, а объемы сырных продуктов в хранилищах – на 65%. Чиновники советуют аграриям послать нераспроданный кефир и сыры за границу. Однако вывоз молока затрудняют санкции и проблемы с оплатой. Молочники видят путь спасения отрасли в стимулировании внутреннего потребления за счет выдачи "молочных талонов" малоимущим, военным и школьникам, пишет "НГ". По состоянию на конец апреля средние цены производителей на сырое молоко составили 31,1 руб. за кг (без НДС). В месячном выражении цена снизилась на 4,2%, в годовом – на 0,4%. Цена на сухое обезжиренное молоко в месячном выражении опустилась на 5,5%, в годовом – на 15% и составила 218,6 руб. за кг (с НДС). Цены на сливочное масло (82,5% жирности) составили 643,8 руб. (с НДС). За месяц они снизились на 1,1%, в годовом выражении выросли почти на 5%. Цена на сыр составила 492 руб. Снижение за месяц – на 0,8%, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,5%. По словам президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) Владимира Плотникова, закупочные цены на молоко уже падают до 23 руб. за литр, а на продукцию из личных хозяйств – до 16 руб.
Опубликовано Финмаркет
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