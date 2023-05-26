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26 мая 2023 года 09:15

Типографии переходят на производство упаковки

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха, рассказали "Известиям" представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Это подтвердили и участники полиграфического рынка, отметив, что упаковка - перспективное направление для типографии, так как сейчас на все виды такой продукции спрос растет.

Как считают эксперты, это связано с уходом ряда иностранных компаний по производству упаковки.

Однако, как сказали "Известиям" в пресс-службе Минцифры, сокращение объема рынка печатной продукции связано не с уходом иностранных компаний, а с ростом популярности цифровых носителей, и эта тенденция наблюдается довольно давно.

В пресс-службе добавили, что государство поддерживает издательскую полиграфию через финансирование печатных изданий. Так, на ввоз полиграфических материалов, бумаги и оборудования установлены нулевые или минимальные ставки таможенных пошлин.

Между тем, по словам участников рынка, для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10-15 млн рублей инвестиций в оборудование.

В прошлом году из-за приостановки поставок и сервисного обслуживания европейской техники ряд типографий сообщил об угрозе прекращения работы и закрытия цехов. Сейчас компании нашли замену европейскому оборудованию в Китае, рассказали участники рынка.


Опубликовано Финмаркет
 
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