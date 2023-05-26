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26 мая 2023 года 08:35
"Опора" и Генпрокуратура подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес
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Игорь Меркулов/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Деловое объединение "Опора России" совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, пишут "Ведомости". Во-первых, изменить порядок возбуждения уголовных дел по делам об ограничении конкуренции. "Опора" предлагает сделать обязательным условием для возбуждения дела наличие претензий со стороны антимонопольных органов. Во-вторых, предлагается повысить размер крупного и особо крупного ущерба в экономических статьях. "Опора России" считает, что порог ущерба можно поднять с 10 тыс. до 1 млн руб., Генпрокуратура также считает целесообразным такое повышение. В-третьих, бизнес просит создать дополнительные гарантии охраны прав лиц, привлекаемых к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. "Опора России" предлагает наделить прокурора обязанностью согласовывать постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого. В-четвертых, "Опора России" просит исключить возможность продления свыше 12 месяцев меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по экономическим статьям. Генпрокуратура это предложение поддерживает, следует из письма. В-пятых, бизнес просит смягчить законопроект о введении ответственности по преступлениям, связанным со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для незаконного получения налоговых вычетов. Предложения "Опоры России" поступили в Минюст России и находятся на рассмотрении, сообщил представитель министерства. В Госдуме письмо также получено и расписано в профильные комитеты, сообщил "Ведомостям" представитель нижней палаты парламента. Представители Генпрокуратуры и ФАС не ответили на запросы газеты.
Опубликовано Финмаркет
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