На российском рынке труда складывается дефицит топ-менеджеров

25 мая. FINMARKET.RU - Представители кадровых агентств, опрошенные "Коммерсантом" фиксируют сложности с подбором топ-менеджеров для российских организаций. Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, второстепенная — зачастую компании сейчас нуждаются в редких управленческих компетенциях. Для того чтобы "закрыть" необходимые позиции, компании готовы увеличивать зарплатные предложения, перестраивать структуру подразделений или идти навстречу кандидатам, работающим в удаленном режиме или даже на другие организации.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова отмечает, что за последний год спрос на топ-менеджеров вырос. "Если смотреть на число запросов, то их стало почти в два раза больше",— говорит она. В первую очередь управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. По данным Cornerstone, средний срок закрытия такой вакансии вырос в два раза — с трех до шести месяцев.