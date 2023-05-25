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25 мая 2023 года 09:40

На российском рынке труда складывается дефицит топ-менеджеров

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Представители кадровых агентств, опрошенные "Коммерсантом" фиксируют сложности с подбором топ-менеджеров для российских организаций. Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, второстепенная — зачастую компании сейчас нуждаются в редких управленческих компетенциях. Для того чтобы "закрыть" необходимые позиции, компании готовы увеличивать зарплатные предложения, перестраивать структуру подразделений или идти навстречу кандидатам, работающим в удаленном режиме или даже на другие организации.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова отмечает, что за последний год спрос на топ-менеджеров вырос. "Если смотреть на число запросов, то их стало почти в два раза больше",— говорит она. В первую очередь управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. По данным Cornerstone, средний срок закрытия такой вакансии вырос в два раза — с трех до шести месяцев.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  труд,  топ-менеджеры

 
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