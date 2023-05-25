Число злостных неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

25 мая. FINMARKET.RU - По итогам января-марта т.г. количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 млн, что на 25% больше, чем в 1-м квартале 2022-го, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В абсолютном выражении число дел за год увеличилось на 2,9 млн против фиксируемых ранее в среднем 1,9-2 млн. Для сравнения, по итогам первых трех месяцев 2020 года их количество составляло 7,6 млн, 2021 г. - 9,6 млн, 2022 г. - 11,5 млн.

Задолженность по 32% дел, находящихся на рассмотрении службы, полностью или частично собрана приставами, а по 34,4% взыскание обращено на заработную плату и иные доходы должника, рассказали в службе, добавив, что остальные находятся на исполнении. Общая сумма долгов по 14,4 млн производств составляет около 2 трлн рублей, отметили в ФССП. Эта цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020-2022 годов.

По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.

Как отметили в ФССП, в основном исполнение судебных актов о взыскании задолженности затрудняют низкая платежеспособность граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных займов залогом. Еще влияет наличие в отношении одного физлица нескольких решений суда о возврате долга в пользу банка, перед жилищно-коммунальными хозяйствами, а также, например, алиментов, ущерба и других требований, добавили в службе.