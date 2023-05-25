.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
25 мая 2023 года 09:13
Что спасет газетные киоски от полного исчезнования
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - За прошлый год количество газетных киосков в России сократилось на 7,3% и продолжило падение в первом квартале 2023 года. Сейчас один киоск приходится почти на 10,3 тыс. жителей страны, подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии, пишет "КоммерсантЪ". От полного исчезновения киоски может спасти расширение ассортимента продаваемых товаров, отметил источник газеты в одном из издательств: "Сейчас многие павильоны печати начали продавать популярные игрушки, иногда даже по цене ниже, чем в официальных магазинах. Однако этого все равно мало. Нужно позволить павильонам продавать табачные изделия или, к примеру, еду, чтобы вернуть покупателей".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.