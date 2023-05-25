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25 мая 2023 года 08:50
ФАС указала на плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендов
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Артем Геодакян/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - После ухода зарубежных брендов ситуация с конкуренцией в некоторых отраслях даже улучшилась, пишут "Ведомости", ссылающиеся на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексея Шаскольского. Российские производители получили импульс к развитию, например, в сфере производства мебели и продуктов питания, отметил он. По его словам, отрасли, производящие в России востребованные товары, развиваются успешно. При этом конкуренция, например, на автомобильном рынке зависит от эффективности процесса перестройки, отметил глава ведомства: "Это сложный технологический вопрос. Меры очень большие принимаются. Важно, чтобы работали заводы полноценно, выстраивалась новая логистика". В целом на уровне конкуренции в стране уход с российского рынка зарубежных компаний не сказался, считает глава ведомства. Механизм параллельного импорта также не ограничивает конкурентоспособность отечественных производителей, добавил глава службы. Через него потребители обеспечены товарами в необходимом объеме, поэтому важно его поддерживать, отметил Шаскольский. "Он не мешает отечественным производителям. Мы поддерживаем введение параллельного импорта на все, кроме того, что локализовано, производится и главное – работает. Если оно [производство] работает и отгружает продукцию на внутренний рынок, тогда его можно исключить [из списка товаров, для которых разрешен параллельный импорт]. Все остальное – потребителю в плюс", – отметил Шаскольский. Ранее, пишут "Ведомости", консалтинговое агентство Kept (бывшая KMPG в России) провело исследование влияния ухода иностранных компаний на состояние конкуренции в России. По данным аналитиков, из-за ухода зарубежных брендов значительно выросла концентрация в торговле моторным топливом, производстве автотранспортных средств и розничной торговле одеждой. При этом, напротив, концентрация снизилась в оптовой торговле одеждой, включая спортивную, производстве медицинских инструментов и оборудования и оптовой торговле машинами и промышленным оборудованием. Влияние сделок по приобретению иностранных предприятий на уровень конкуренции сильно зависит от условий контрактов и от покупателя, отмечает экономист Александр Исаков. Если иностранный владелец сохраняет опцион на обратный выкуп своей доли на длительный срок, что распространено в таких сделках, или покупатель активов – это компания из несвязанного сектора, то скорее уровень конкуренции не изменится, отмечает Исаков. Полное отсутствие конкуренции может быть выгодным для производителя или продавца, но практически никогда не приводит к здоровому развитию рынка, отмечает управляющий директор – руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. У локальных производителей возникает преимущество, в том числе за счет удорожания логистики у конкурентов, добавляет она. При этом упомянутый сектор производства мебели вряд ли выиграл от ухода крупного игрока. «Ушел источник строгих отраслевых стандартов, что не пойдет в плюс потребителям, кроме того, многие предприятия в его лице потеряли оптового потребителя и вынуждены перенастраивать каналы сбыта», – указывает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ФАС, бренды, конкуренция
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