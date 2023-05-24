Власти усовершенствуют проведение онлайн-собраний жителей

24 мая. FINMARKET.RU - Власти планируют усовершенствовать проведение онлайн общих собраний жителей. В Госдуме рассматривается законопроект, который даст еще одну возможность проголосовать тем, кто не пользуется интернетом, а в Минстрое работают над тем, чтобы процедура стала удобнее как для жителей, так и для организаторов собраний, пишет "Российская газета"

Законопроект, который должна в среду рассмотреть Госдума в первом чтении, направлен, в первую очередь, на борьбу с подделкой протоколов общих собраний. Если собрание инициирует какая-либо организация, необходимо будет указывать сведения не только о юрлице, но и имя и должность конкретного сотрудника, который занимается этим вопросом.

Сейчас администратором собраний может быть как физическое лицо (представитель собственников), так и юридическое лицо, поясняет один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. "При принятии решений о проведении собраний в заочной форме достаточно указать место и адрес приема оформленных в письменном виде решений собственников. Часто бюллетени просто опускают в коробку для голосования, - рассказывает Разворотнева. - Впоследствии, когда возникают вопросы о фальсификации протоколов и возбуждаются уголовные дела, они разваливаются, потому что невозможно установить круг лиц, причастных к преступлению". Законопроект устанавливает, что администраторомможет быть только конкретное физическое лицо - представитель собственников или юридического лица. Оформленные в письменном виде решения собственников передаются исключительно в руки администратора собрания. Это же лицо несет ответственность за правильность оформления протокола, передачу его в ГЖИ и размещение в ГИС ЖКХ или другой электронной системе.

Использование подложного протокола общего собрания - предпосылка к совершению более тяжких по последствиям деяний, отмечают авторы законопроекта. Фактически решение общего собрания открывает доступ к денежным средствам собственников. В большинстве случаев в фальсифицированном протоколе решается вопрос не только о смене управляющей организации, но и об увеличении тарифа на содержание общедомового имущества, говорится в пояснительной записке.

Эксперты оценивают количество поддельных протоколов по-разному, отмечал ранее в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов: кто-то считает, что их сейчас треть в общем количестве, кто-то - что половина, а кто-то уверен, что таких все 100%.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что сейчас проходит онлайн около 20% собраний собственников: из 50 тысяч общедомовых собраний в этом году почти 10 тысяч проведены с использованием информационных систем, в том числе ГИС ЖКХ. В прошлом году с использованием электронных систем прошло около 28,9 тысячи ОСС.