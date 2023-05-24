В РФ откроется более 400 магазинов отечественных fashion-ритейлеров

24 мая. FINMARKET.RU - В 2023 году в России откроется более 400 новых магазинов отечественных fashion-ритейлеров. Такими планами на форуме коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи поделились с "Известиями" несколько ритейлеров. Речь идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, "Стокманн", Melon Fashion Group и др. На мероприятии было проведено более 500 переговоров, заключено несколько десятков крупных контрактов.

Больше года информационное пространство сотрясают новости об уходе из России известных западных ритейлеров. Для торговых центров это стало еще одним ударом после пандемии. Но с другой стороны, кризис - лучшее время для развития. О первых итогах в новой реальности говорили на форуме Mallpic, который прошел в Сочи с 18 по 21 мая.

В фокусе выставки были торговая недвижимость, ТЦ и ритейл, а также девелопмент в жилом, офисном, индустриальном секторах и тема инвестиций. Мероприятие "импортозаместило" MAPIC и MIPIM, которые ежегодно проводятся в Каннах.

"Ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем. Напротив, уже год назад мы говорили, что для нас настало время возможностей. Западные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, часть из них ушли", - сказал на мероприятии глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Он подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии наших брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.

Российские, как давно присутствующие на рынке, так и новые, последний год активно развиваются, увеличивая площади своих магазинов и занимая освободившиеся точки ушедших брендов.