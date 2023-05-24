Получение бюджетных средств компаниями унифицируют

24 мая. FINMARKET.RU - Минфин готовится к внедрению более прозрачного подхода к процессу распределения бюджетных субсидий среди юридических и физических лиц, пишет "Коммерсант" . Подготовленным проектом правительственного постановления, опубликованном на regulation.gov.ru, предполагается унифицировать правила отбора получателей такого вида поддержки, а также автоматизировать процесс, замкнув его на системе "Электронного бюджета".

Как сейчас пояснили изданию в ведомстве, законом о федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление субсидий на сумму около 1,9 трлн руб.

"Информация об объеме таких субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, будет доступна после вступления для них в силу положений постановления с 1 января 2025 года и начала проведения ими отбора получателей субсидий в соответствии с положениями порядка на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки",- добавляют в ведомстве. Другими словам, объемы такой поддержки производителей за счет бюджетов регионов и муниципалитетов будут определены позже.

Претендовать на участие в отборе наи гранты не смогут иностранные юридические лица и офшорные, которые, как известно, действующим законодательством отлучены от господдержки.