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24 мая 2023 года 08:29
Получение бюджетных средств компаниями унифицируют
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Владимир Гердо/ТАСС
24 мая. FINMARKET.RU - Минфин готовится к внедрению более прозрачного подхода к процессу распределения бюджетных субсидий среди юридических и физических лиц, пишет "Коммерсант". Подготовленным проектом правительственного постановления, опубликованном на regulation.gov.ru, предполагается унифицировать правила отбора получателей такого вида поддержки, а также автоматизировать процесс, замкнув его на системе "Электронного бюджета". Как сейчас пояснили изданию в ведомстве, законом о федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление субсидий на сумму около 1,9 трлн руб. "Информация об объеме таких субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, будет доступна после вступления для них в силу положений постановления с 1 января 2025 года и начала проведения ими отбора получателей субсидий в соответствии с положениями порядка на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки",- добавляют в ведомстве. Другими словам, объемы такой поддержки производителей за счет бюджетов регионов и муниципалитетов будут определены позже. Претендовать на участие в отборе на субсидии и гранты не смогут иностранные юридические лица и офшорные компании, которые, как известно, действующим законодательством отлучены от господдержки.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, субсидии, компании, распределение
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Istina 24.05.2023
Министерству финансов РФ следует изменить процедуры контроля целевого использования субсидий, и только потом раздавать денежные средства, прозрачно. За нецелевое использование, фальсификацию документов, подтверждающих расход полученных субсидий из бюджета государства (региона) - существенные оборотные штрафы, и ЮЛ, и руководителям - и оборотные штрафы, и привлечение к ответственности.
Istina 24.05.2023
Если федеральные органы не контролируют региональные, или осуществляют избирательные контрольные действия, и регион по опыту федеральных, использует метод контроля в силу интересов качества активов ЮЛ, то где в этой вертикали гражданин? Гражданину Российской Федерации не ответил профессионально ни один орган, ни один представитель номенклатуры власти.
Istina 24.05.2023
Целевое использование субсидий, полученных из бюджета региона Москва, организацией, управляющей МКД, недоступно для граждан. Организация, управляющая МКД, сведения не направляет гражданину Российской Федерации плательщику ЖКУ. Государственная жилищная инспекция системно контроль над организацией, управляющей МКД, не осуществляет, в том числе не привлекает к ответственности длящийся период времени. Контрольное управление отвечает не по существу, проявляя ненадлежащее служебное действие.
Istina 24.05.2023
А зачем прозрачность "к процессу распределения" бюджетных субсидий ЮЛ и ФЛ, если нет прозрачности целевого использования? Может Министерство финансов РФ информировать о целевом использовании полученных субсидий, например, организациями, управляющими МКД? Может ли Министерство финансов РФ раскрыть сведения по видам выделенных субсидий, например, региону Москва? Какая часть из выделенных федеральным ведомством субсидий региону Москва прозрачно досталась организациям, управляющим МКД, на платном рынке региона Москва?
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