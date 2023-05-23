Минтруд предлагает упростить процедуру получения набора соцуслуг

23 мая. FINMARKET.RU - В Российскую трёхстороннюю комиссию поступил проект приказа об изменении формы документа, подтверждающего право гражданина на получение набора социальных услуг, пишет "Российская газета"

Сейчас такое право подтверждается справкой. Предлагается заменить ее выпиской, которую можно будет получить в бумажной или электронной форме в территориальных подразделениях Социального фонда России или МФЦ.

В набор социальных услуг входит обеспечение определенных групп граждан лекарственными препаратами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Право на набор соцуслуг имеют инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; блокадники и другие категории. Также такой льготой пользуются все инвалиды и дети-инвалиды.

Регионы имеют право устанавливать свой круг льготников, имеющих право на ту или иную социальную услугу. Так, в Москве круг получателей бесплатных лекарств и путевок намного шире. Среди них все неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), неработающие ветераны труда, ветераны военной службы, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающие страховую пенсию по старости.