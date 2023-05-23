В РФ расширят программу кредитования крупных проектов

23 мая. FINMARKET.RU - Правительствосвоим постановлением изменило правила работы фабрики проектного финансирования, сообщил вчера на совещании со своими замами премьер Михаил Мишустин. Речь идет о механизме финансирования крупных проектов (от 3 млрд руб.) за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов по льготным ставкам, напоминает "Коммерсант" . Неизменность ставок гарантируется на протяжении всей реализации проекта. Сейчас в рамках фабрики финансируется 18 проектов на 1,4 трлн руб., на рассмотрении находятся еще 39 инициатив на 5 трлн руб.

Постановление продлевает до конца 2024 г. действие нормы о снижении доли софинансирования проектов за счет собственных средств инвесторов с 20% до 15%.

Для еще большего снижения доли средств инициатора проекта (до 10%) предусматривается участие фондов акционерного капитала, которые смогут профинансировать до половины от размера его вложений. Речь идет о фондах, которые будут формироваться за счет вложений банков и ВЭБ.РФ. Вчера госкорпорация сообщила о согласовании программы по созданию таких фондов. Их общий объем составит до 200 млрд руб. (1 фонд - до 50 млрд руб.). По инвестициям в фонды будут снижены коэффициенты риска для банков на срок до 8 лет. ВЭБ при этом гарантирует банкам возврат всех вложений с доходностью в 4%.

Ожидается, что фонды позволят профинансироватьстоимостью 2 трлн руб., для которых не хватает средств инициатора.