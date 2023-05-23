Через 10 лет 65-80% малых и средних банков могут исчезнуть

23 мая. FINMARKET.RU - На горизонте 10 лет от 65% до 80% малых и средних банков могут исчезнуть, если не поменяют свои бизнес-модели, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" "Банковский сектор России - подготовка к новой реальности", пишут "Ведомости".

Сейчас в России действует 327 банков. В ближайшее время банковская сфера столкнется с несколькими уникальными проблемами, считают аналитики. Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку средств из коммерческих банков, так как он будет храниться в ЦБ. Это вызовет удорожание фондирования и потерю комиссионных доходов от платежей. Также в 2022 году сразу несколько банков крупнейших маркетплейсов, таких как "Яндекс маркет", Wildberries и Ozon, выпустили дебетовые карты. Если клиенты начнут пользоваться ими для покупок и брать кредиты черезмаркетплейсов, то "классические" банки потеряют из-за этого 20-50 млрд рублей. Кроме того, крупнейшие банки продолжат внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания, как следствие, концентрация банковского рынка только повысится. Позиции крупных игроков будут усиливаться, поэтому малые и средние банки не смогут оставаться конкурентоспособными в своих клиентских и продуктовых нишах. Крупные банки будут расширять региональное присутствие там, где сильны локальные игроки в результате средние и малые компании могут быть поглощены более крупными или самостоятельно уйдут с рынка, говорится в исследовании,на которое ссылаются "Ведомости".

Но все-таки эксперты дают небольшим банкам шансы на выживание. Несмотря на значительную конкуренцию со стороны крупных банков, малые и средние кредитные организации могут дополнительно зарабатывать 300-400 млрд рублей в год, если улучшат свои бизнес-модели, считает руководитель финансовой практики "Яков и партнеры" Илья Иванинский. По его мнению, сейчас они недополучают эту прибыль из-за незрелости собственных механизмов. Чтобы сохранять позиции и развиваться в новых условиях, всем средним и малым банкам нужно оценить зрелость всех кредитных и транзакционных продуктов, а также прочих аспектов бизнес-модели, таких как качество CRM (программа для управления взаимоотношений с клиентами). Также важно определить зрелость клиентских путей: наличие и развитость необходимых каналов обслуживания, степень развития дистанционного банковского обслуживания и качество адаптации новых клиентов.