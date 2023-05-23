Продажи небезопасных товаров заблокируют автоматически

23 мая. FINMARKET.RU - Власти намерены блокировать продажи товаров в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности. В ближайшее время оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект и опробуют новый механизм работы, рассказали "Известиям" в центре. Практически все потребительские изделия должны получатькачества и безопасности: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель,для детей и так далее. Розница не имеет права реализовывать их без специальных бумаг.

Торговые сети проверяют такие документы перед началом продаж, покупатели также могут запросить их у магазинов. Плюс их можно проверить через систему ЦРПТ "Честный знак", она автоматически подгружает сертификаты качества на маркированные изделия. Во время реализации торговые сети не могут контролировать, что происходит с документами. Регулятор может установить, что в них есть ошибки, либо отозвать их. У государства нет механизмов для того, чтобы оперативно прекратить реализацию такой продукции, подчеркнули в ЦРПТ.

Сертификаты выдают на партии изделий, и на практике невозможно что-либо сказать о конкретной единице. А значит, есть риск, что в рознице может оказаться продукция без разрешительных документов. Получается, что если с этими бумагами что-то произошло, то неясно, торговлю какими конкретно товарами прекращать и изымать. Поэтому ЦРПТ с Росаккредитацией запускают пилотный проект, который поможет решить проблему.

Регуляторы намерены создать для каждой единицы продукции идентификатор. Речь идет о GTIN - это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Эти коды привяжут к сертификатам, указав их перечнем в документах. Такой подход позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами, добавили в ЦРПТ.

По итогам эксперимента власти решат: нужно ли в моменте блокировать продажи товаров либо сначала следует извещать торговые сети и производителей о попытках реализации таких изделий. Пока проект ЦРПТ и Росаккредитации коснется только уже промаркированной продукции.