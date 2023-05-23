Перевод госулуг на "Гостех" перенесен на следующий год

23 мая. FINMARKET.RU -Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформу "Гостех" переносится с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2024 г., говорится в проекте постановления правительства, размещенном Минцифры на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о системе, обеспечивающей работу Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Согласно документу, изменение даты ввода в эксплуатацию ФГИС ПГС связано с тем, что "ряд мероприятий не реализованы в срок, что тянет за собой откладывание сроков", пишут "Ведомости" . ФГИС ПГС нужна для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме, пояснил представитель Минцифры. По сути, это отдельный модуль информсистемы, который позволяет госорганам собирать информацию о запрошенной заявителем услуге и принимать решение о ее оказании, добавил он.

Согласно указу президента, все федеральные госинформсистемы (ГИС) должны создаваться на базе "Гостеха" с 1 апреля 2023 г., а региональные перейдут на новый порядок с 1 январяя 2024 г.

Необходимость создания платформы "Гостех" была связана с высокой долей иностранного ПО в госсистемах: еще в 2021 г. в отдельных классах ПО, используемых в ГИС, иностранные продукты составляли больше половины. Такую статистику в своем выступлении приводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на январском брифинге по итогам реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".

Запуск платформы "Гостех" был анонсирован еще в 2020 г., ее создание правительство поручило "Сберу" и "Ростелекому". Она должна была объединить в себе разрозненные государственные информсистемы, которыми пользуются ведомства. В основу "Гостеха" легла цифровая облачная платформа Platform V. "Гостех" представляет своего рода маркетплейс, на котором различные разработчики размещают свои продукты, а заказчик (ведомство) может выбирать нужные сервисы.

Пока что на "Гостех" переехало лишь несколько систем. В январе Чернышенко говорил о завершении экспериментов по переводу на платформу ГИС Росимущества, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Минспорта. В 2023 г. на "Гостех" должны перейти 19 федеральных органов и 11 субъектов, а до 2025 г. - еще 150 ГИС.